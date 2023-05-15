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Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1824 sokak içerisinde park halinde bulunan Yusuf Yetkin'e ait park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Yusuf Yetkin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması motosikletin de bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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