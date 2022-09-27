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Park halindeki motosiklet çalındı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2256 Sokak içerisinde park halinde bulunan henüz plakası çıkarılmamış birkaç günlük olduğu öğrenilen Kemal Özbilgiç'e ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Kemal Özbilgiç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve motosikletin ise bulunması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Fatih 3. Sayfa Haberler

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