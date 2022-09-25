Park halindeki motosiklet böyle çalındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, park halindeki motosikleti çalan kimliği belirsiz 2 şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30153 Sokak içerisinde park halinde bulunan Ali E'ye ait 02 ACH 442 plakalı motosikleti gözlerine kestiren kimliği belirsiz 2 şahıs, sabahın erken saatlerinde motosikleti çaldı. Park halindeki motosikleti çalan her iki şahıs, ses çıkartmamak için motosikleti bir süre sürükleyerek götürdü. Olay yerinden motosikletle uzaklaşan her iki şahıs daha sonra motosikleti çalıştırarak bölgeden hızla ayrıldı. Bir süre sonra motosikletini olay yerinde bulamayan Ali E., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Motosikleti çalan şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.