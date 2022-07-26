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Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

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Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde park halinde bulunan Serdar Taştan'a ait plakasız motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayan Taştan durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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