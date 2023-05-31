Samsun'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Samsun'da park halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Samsun'da park halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 AEH 337 plakalı minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. - SAMSUN