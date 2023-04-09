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Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı Adana'da park halindeki minibüs ve ticari araç alev alev yandı.

Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı

ADANA - Adana'da park halindeki minibüs ve ticari araç alev alev yandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu sırada minibüsten çıkan alevler hafif ticari araca sıçradı ve hafif ticari araçta yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

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