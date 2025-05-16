Park Halindeki Lüks Otomobil Alev Aldı

Park Halindeki Lüks Otomobil Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Olayda büyük korku yaşandı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Park halindeki lüks otomobil alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halinde olan lüks otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Park halinde olan 35 NPB 97 plakalı Audi marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Park halinde olan diğer araçların sahipleri de kendi araçlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olay anında vatandaşların büyük bir korku yaşadıkları gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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