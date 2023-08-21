Park halindeki kamyonun kupa kısmında yangın çıktı

PENDİK'te park halindeki nakliye kamyonunun kupa kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Antalya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; taşımacılıkla uğraşan Turgay Bıçak, 76 AN 779 plakalı kamyonundan eşyaları indirdikten sonra kamyonun kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kamyonun kasa kısmına da sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonunda söndürülen kamyonun tamamı yandı. Kamyondan yükselen alevler bir evin çatısı ve elektrik direğine de zarar verdi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Kamyonun yandığı anları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kamyonun sahibi Turgay Bıçak, Eşyamızı indirdik. Aracımız biranda alev almaya başladı. Kupa kısmı yanmaya başladı. Park halindeydi, biranda alev aldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Arızası yoktu. Araç bakımlıydı. Yaralımız yok dedi.