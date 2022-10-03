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Park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde Güldere Mahallesi mevkii Dikmen İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilkokul binası önünde park halinde bulunan 67 ACG 260 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kamyonetteki yangını söndüren itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika soğutma çalışması yaptı.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Ereğli 3. Sayfa Haberler

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