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Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı
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Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir kamyonet, aniden çıkan yangın sonucu tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürdü.

Van'ın Tuşba ilçesinde alev alev yanan park halindeki kamyonet hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep G.'ye ait 65 EV 861 plakalı Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet, park halindeyken aniden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürürken, kamyonetten geriye ise hurda yığını kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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