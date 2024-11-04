Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Van'ın Tuşba ilçesinde alev alev yanan park halindeki kamyonet hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep G.'ye ait 65 EV 861 plakalı Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet, park halindeyken aniden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürürken, kamyonetten geriye ise hurda yığını kaldı. - VAN