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Park halindeki kamyona çarpıp altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki kamyona çarpıp altında kaldı Yol kenarındaki kamyona çarpan motosikletli yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarparak altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Park halindeki kamyona çarpıp altında kaldı

Yol kenarındaki kamyona çarpan motosikletli yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarparak altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Samet K. idaresindeki 41 TM 288 plakalı motosiklet, Niyazi T.'nin kullandığı yol kenarında park halinde olan 34 BD 4070 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü kamyonun altına girerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü kamyonun altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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