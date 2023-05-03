Park halindeki hafif ticari araçta yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesinde park halinde olan H.D.'ye ait 42 ALV 934 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha da büyüyüp aracın tamamını sarmadan söndürüldü. Araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Araç sahibi H.D. yetkililere işinin olması sebebiyle aracını çarşı merkezine park ederek yanından uzaklaştığını, yangının ise o esnada çıktığını söyledi. - KONYA