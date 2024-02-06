Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa park edilen çok sayıda araç kimliği öğrenilemeyen kişi ve veya kişilere çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler şaşkınlık yaşarken şikayet için karakolun yolunu tuttu.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park edilen çok sayıda araç, kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce çeşitli yerlerinden çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücüler şikayette bulunurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

"Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor"

Otomobilini 4 ay önce alan Cevdet Külük, "Aracımı yeni aldık. İşimizi halletmek için otomobili park etmiştim. İşimi hallettikten sonra döndüğümüzde otomobilin kapısını boydan boya çizmiş olduklarını gördüm. Olaya ilişkin şikayetçi olduk. Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor ama şu an olay yerinde 5 araç var. Sokağımı emanet olarak bırakmıştım" dedi.