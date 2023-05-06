Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, park halindeki araçtan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

B.K., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP