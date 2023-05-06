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Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs kamerada

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs kamerada Gaziantep'te park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı.

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, park halindeki araçtan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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