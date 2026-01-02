Sürücünün hızlı müdahalesi aracı yanmaktan kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, sürücünün hızlı müdahalesi aracı kül olmaktan kurtardı.

Olay, Aydın Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınını hastaneye getiren M.Y., 48 AN 389 plakalı aracını otoparka park ettikten kısa süre sonra araçtan dumanların yükseldiğini fark etti. Motor bölümünden yükselen duman sonrasında aracın kaputunu açan araç sürücüsü küçük çaplı alevlerin olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından yanında bulunan su ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün hızlı müdahalesi aracı yanmaktan kurtarırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının benzin kaçağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - AYDIN