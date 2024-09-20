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Park Halindeki Araçta Patlama: 1 Yaralı

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Tekirdağ Ergene'de park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Sürücü, olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki araçta patlama: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene'de park halindeki bir araçta meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Konuk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Y.E.G.'nin sürücü koltuğunda bulunduğu park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Araçtan atlayan sürücü Y.E.G. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.E.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

"Güm" diye ses geldi

Sokak sakini bir vatandaş, "Evim olay yerine yakın. Güm diye bir patlama sesi duyduk. Hemen evden çıkıp olay yerine geldim. Bize de, sigarasını yakarken birden patlama olduğunu söyledi. Saçlarında ve kollarında yanık vardı. Ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı" diye konuştu.

Park Halindeki Araçta Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa

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