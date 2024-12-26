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Park Halindeki Araçların Lastiklerini Kesip Kendini Yaraladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, park halindeki 5 aracın lastiklerini keserek patlattı ve kesme işlemi sırasında kendini yaraladı. Olay sonrası kanı lastiklere bulaşan şahıs, güvenlik güçlerince aranıyor.

Hem park halindeki araçların lastiklerini hem de kendini kesti

Park halindeki 5 aracın lastiklerini keserek patlatan şahıs kendini de yaraladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, park halindeki 5 aracın lastiklerini kesti. Lastikleri keserken kendini de yaralayan şahsın kanı lastiklere bulaştı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı 2 farklı mahallede meydana geldi. Şüpheli önce, Turgutalp Mahallesi Neşe Sokak'ta park halinde olan 4 aracın lastiklerini keserek patlattı. Şahıs lastikleri patlatırken kendini de yaraladı. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, 500 metre ileride Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak üzerinde park halindeki bir aracın da tüm lastiklerini kesti. Lastikleri keserken kendini de yaralayan şahsın kanı lastiklere de bulaştı. Araçlarını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Park Halindeki Araçların Lastiklerini Kesip Kendini Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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