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Park halindeki aracın yakıtını çalan şahıs suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki aracın yakıtını çalan şahıs suçüstü yakalandı Gaziantep'te park halindeki bir aracın yakıtını çalmaya çalışan şahıs Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Park halindeki aracın yakıtını çalan şahıs suçüstü yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir aracın yakıtını çalmaya çalışan şahıs Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Üçoklar Mahallesinde meydana gelen park halindeki aracın yakıtının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.A. isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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