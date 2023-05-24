Park halindeki aracın yakıtını çalan şahıs suçüstü yakalandı

Park halindeki aracın yakıtını çalan şahıs suçüstü yakalandı Gaziantep'te park halindeki bir aracın yakıtını çalmaya çalışan şahıs Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.