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Park Halindeki Aracın Önünde Namaz Kılan Adam, Araç Altında Kaldı

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Nevşehir'de park halindeki aracın önünde namaz kılan İsmail D., sürücü Mustafa E.'nin hareket etmesiyle aracın altında kalarak yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücü, sesin radyodan geldiğini sandı.

Önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı

Araç sürücüsü: "Ölüyorum' diye bağırınca ses radyodan geliyor sandım"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de park halindeki aracın önünde namaz kılan adam, araç hareket edince aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza Nevşehir - Sulusaray beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 50 BG 933 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa E., üzüm toplamak için kendi bağına gitti. O esnada yan bağdan üzüm satın almak için Niğde'den gelen İsmail D. de, namaz kılmak için Mustafa E.'nin park ettiği aracın önünü seçti. Bağından üzüm topladıktan sonra aracına binerek hareket eden Mustafa E. aracın önünde namaz kılan İsmail D.'ye çarpı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araç altından çıkartılan İsmail D.; sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan Araç Sürücüsü Mustafa E. ise; "Bağımdan üzüm aldıktan sonra aracıma binerek yürüdüm. Bu adam arabanın önünde namaz kılıyormuş. Secdedeymiş, görmedim. Ben hareket edince aracın önünde bir engel olduğunu fark ettim. Tam o anda birde ses geldi, 'ölüyorum, kalıyorum' diye. Önce anlamadım, teypten geliyor zannettim. İndim baktım, adamın yarısı arabanın altında kalmış" dedi.

Park Halindeki Aracın Önünde Namaz Kılan Adam, Araç Altında Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Nevşehir 3-sayfa Hukuk Yaşam

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