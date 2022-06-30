Park halindeki aracın farını çalan kaportacı tutuklandı

Samsun'da geceleyin park halindeki aracın farını yerinden sökerek çalan kaporta ustası, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta ustası B.S.(44), bir sitenin bahçesine girerek park halindeki Mercedes marka aracın farını sökmeye çalıştı. Bu sırada olayı gören bir vatandaş tepki gösterince B.S. bu sırada olay yerinde olan ve kime ait olduğu bilinmeyen bisikleti alıp kaçtı. Bisikletle gezerken park halindeki başka bir Mercedes marka aracın ön farını yanında getirdiği levye yardımıyla söküp çaldı. Olay yerinden kaçmak isteyen B.S. polis tarafından çalıntı far ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve suçunu kabul eden B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa