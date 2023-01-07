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Park halindeki aracın el freni boşaldı, faciadan dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki aracın el freni boşaldı, faciadan dönüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki inşaat malzemeleri yüklü hafif ticari araç el freninin boşalması neticesinde şarampole yuvarlandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki inşaat malzemeleri yüklü hafif ticari araç el freninin boşalması neticesinde şarampole yuvarlandı. Ekipleri harekete geçiren kazada, araç içerisinde herhangi bir kişinin olmaması faciayı önledi.

Olay, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi 918. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U., 54 ADG 088 plakalı inşaat malzemesi yüklü hafif ticari aracı park etti. Sürücünün yokuş aşağı park ettiği araç bir anda hareket etmeye başladı. El freninin boşalması neticesinde kontrolden çıktığı öğrenilen araç yaklaşık 30-40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. O esnada sokak üzerinde kimsenin olmaması ve aracın boş olması ise bir facianın önüne geçti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüsü K.U., "Park halindeki aracım fren boşalması sonucunda düştü büyük ihtimalle. İçerisinde herhangi biri yoktu. İnşaat işiyle uğraşıyoruz, inşaat malzemeleri yüklü araç. Can kaybı yok, maddi hasar meydana geldi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serdivan Sakarya Tragger 3. Sayfa Haberler

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