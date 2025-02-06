Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulunuyor

"Deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz"
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

Park halindeki araca çarptı: O anlar kamerada

Park halindeki araca çarptı: O anlar kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
img

"Deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz"
img

Taner Ölmez'den şaşırtan çıkış
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.