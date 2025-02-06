Park halindeki araca çarptı: O anlar kamerada
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı.
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa