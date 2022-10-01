Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü yaralandı Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı. Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı. Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralanan M.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.D.'nin 3.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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