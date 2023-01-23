Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki araç kurşunlandı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki araç kurşunlandı

Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çoraklık 23. Sokak üzerinde park halinde olan bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Tragger Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title