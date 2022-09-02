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Park halindeki araç alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki araç alev topuna döndü Arnavutköy 'de otomobil garajı olarak kullanılan boş alanda park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki araç alev topuna döndü

İSTANBUL - Arnavutköy 'de otomobil garajı olarak kullanılan boş alanda park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan çayırlık bir arazide otomobil garajı olarak kullanılan alanda çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü, garajda bulunan 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

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