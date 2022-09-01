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Son Dakika | Park halindeki otomobili böyle ateşe verdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Park halindeki otomobili böyle ateşe verdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi park halinde ki otomobili ateşe verdi, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki otomobili böyle ateşe verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi park halinde ki otomobili ateşe verdi, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde ilçenin kale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere F.K'ye ait park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından üzerine benzin döküldükten sonra ateşe verildi. O, anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişi sokaktan çıkarak park halindeki otomobile yaklaşarak, cebinde bir şişede getirdiği benzini arabanın ün kısmına döktükten sonra, elindeki çakmakla benzini yakmaya çalışıyor, bir, 2-3 denemeden benzin büyük bir alevle yanmaya başlıyor, kimliği belirsiz kişi ise son anda yanmaktan kurtuluyor. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği kundakçıyı, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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