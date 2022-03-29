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Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesinde park halindeyken çalınan sepetli motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunurken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesinde park halindeyken çalınan sepetli motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunurken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre İ.G'ye (36) ait 45 KA 0793 plakalı sepetli motosiklet, saat 23: 00 sıralarında park halindeyken çalındı. Jandarma ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarından yapılan araştırma sonucunda motosikletin, S.Ö.'ye ait kamyonetle çalındığı tespit edildi. Sart Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda S.Ö. ve kamyoneti, Çaltılı Mahallesinde ele geçirildi. S.Ö., alınan ifadesinde motosikleti O.İ. isimli şahıs ile birlikte aldıklarını ve A.M.A. isimli şahsa sattıklarını söyledi.

Motosikleti satın aldığı iddia edilen A.M.A, alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve O.İ. tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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