Park halinde bulunan tıra arkadan çarptı

Bilecik'te seyir halinde bulunan bir minibüs, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Kaza; Bozüyük-İnegöl kara yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kara yolu üzerinde seyir halindeki Ali Y. yönetimindeki 34 ZFH 47 plakalı minibüs, Kızılcapınar Köyü yakınlarında bir petrol ofisi girişinde park halinde bulunan 42 AKG 771 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araç içinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri şahsı sıkıştığı yerden çıkarırdı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK