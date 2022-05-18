Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hastane Caddesi'nde Yapay Şelale istikametinden Hastane istikametine seyir halindeki Beyza A.'nın kullandığı 07 ADN 225 plakalı hafif ticari aracın, park etmek için sağ tarafa dönmesi sırasında sağında seyir halindeki Nurettin C.'nin kullandığı 31 ADH 383 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yere savrulan motosikletin sürücüsü Nurettin C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Hastane, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title