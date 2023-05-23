Park alanından çıkarken dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Küçükçekmece'de park alanından çıkmaya çalışırken kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 kişinin hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi, 4. Cadde üzerindeki Menekşe Parkı'nda bulunan otoparkta meydana geldi. 34 FUV 972 plakalı otomobili ile park alanında bulunan H.Y. isimli kadın sürücü, geri geri çıkmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geriye doğru giden araç, park alanından çıkıp önce bir ağacı devirdi ardından korkulukları kırarak Menekşe Deresi'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta bulunan H.Y. ile birlikte 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hafif yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL