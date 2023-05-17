Paris Temyiz Mahkemesinden Sarkozy'e elektronik kelepçe kararı

Paris Temyiz Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk davasında verilen hapis cezasını onadı. Mahkeme, Sarkozy'nin elektronik kelepçe takmasına karar verdi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında açılan yolsuzluk davasında verilen hapis cezasını temyize götürmüştü. Eski cumhurbaşkanı, Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen temyiz davasını kaybetti. Sarkozy hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasını onayan mahkeme, 67 yaşındaki eski cumhurbaşkanının ev hapsine alınarak, elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Sarkozy, 2021 yılında yolsuzluk yaptığı ve bir yargıca rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yılı ertelenen 3 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. - PARİS