Paris'te yeni yıl kutlamaları için yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya indi

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında Champs-Elysees başta olmak üzere kentin birçok noktasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı gecesi için Paris ve iç banliyölerinde yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya indirildi. Champs-Elysees'de yapılacak yılbaşı kutlamaları nedeniyle Paris Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulamaya başladı. Güvenlik önlemleri kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te Charles-de-Gaulle Meydanı çevresinde ilk güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu alanın yalnızca trafik güvenlik ekipleri, acil servisler ve organizasyon görevlilerine açık olduğu bildirildi. Saat 16.00'dan itibaren ise Champs-Elysees ve çevresini kapsayan ikinci ve daha geniş bir güvenlik çemberi devreye alındı. Önlemlerin 1 Ocak sabahı saat 04.00'e kadar süreceği açıklandı.

Kutlama alanlarında sıkı güvenlik önlemleri alındı

Her yıl olduğu gibi Champs-Elyees, Paris'teki yılbaşı kutlamalarının merkezi olurken, on binlerce Parisli ve turist, Zafer Takı'na yansıtılan ışık gösterileri ile havai fişekleri izlemek için dünyaca ünlü caddeye akın etti. Yetkililer, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kutlama alanlarına alkollü içecek sokulmasına izin verilmediğini açıkladı. Muhtemel olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla kutlamalar yakın gözetim altında gerçekleştirildi. Kutlama alanlarına girişler kontrol noktalarıyla sınırlandırılırken, katılımcılar kimlik kontrolü, görsel inceleme, çanta ve araç aramalarına tabi tutuldu. Güvenlik kontrollerini reddeden kişilerin alana girişine izin verilmedi.Paris Emniyet Müdürlüğü, kalabalık yoğunluğunun kontrol altına alınabilmesi amacıyla Aralık ayı başlarında planlanan yılbaşı konserini iptal etti. Yetkililer, bu yıl daha sakin ve kontrollü bir etkinlik tercih edildiğini belirtti.

Ülke genelinde 90 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

Başkentte özellikle Champs-Elysees, Trocadero, Champ de Mars, Eyfel Kulesi çevresi, Les Halles ve Montmartre gibi noktalarda büyük kalabalıkların oluşması beklenirken, güvenlik endişeleri muhtemel terör saldırısı ve aşırı kalabalık riskleri üzerinde yoğunlaştı. Geçtiğimiz yıl benzer risklerin son anda atlatıldığı hatırlatıldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, "Bu yıl Champs-Elysees'de güvenlik konusu son derece ciddiye alınıyor" ifadelerini kullandı.

Nunez, ülke genelinde toplam 90 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini açıklarken, hem kamuya açık etkinliklerin güvenliğini sağlamak hem de yıl sonlarında sıkça yaşanan havai fişek ve araç yakma olaylarını önlemek amacıyla "kararlılık ve otorite" talimatlarının yinelendiğini ifade etti.

22 Aralık'ta yayımlanan bir valilik kararnamesinde ise Paris Valiliği, yılbaşı kutlamalarının herhangi bir saldırıda "öncelikli bir hedef olma ihtimalinin yüksek olduğunu" vurguladı. Ayrıca 14 Aralık'ta Sidney'de Hanuka kutlamaları sırasında yaşanan saldırının ardından artan tehdit algısının, güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasına yol açtığı belirtildi. - PARİS