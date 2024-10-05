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Paris'te İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için protesto gösterisi düzenledi ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, binlerce kişi İsrail'in Lübnan ve Filistin'e karşı yaptığı kanlı saldırıların durdurulması için protesto gösterisi düzenlerken, "Acil ve şartsız olarak ateşkes" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar Fransa'da protesto edildi. Başkent Paris'te sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi sol Partiler, öğrenci derneklerinin aralarında bulunduğu binlerce kişi İsrail'in Lübnan ve Filistin'e karşı yaptığı kanlı saldırıların durdurulması için düzenlenen gösteride "Acil ve şartsız olarak ateşkes" çağrısında bulundu.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Place Clichy Meydanı'na kadar "Katil İsrail", "İş birlikçi Macron", "İş birlikçi Joe Biden" sloganları eşliğinde yürüdü. Filistin ve Lübnan'da derhal ateşkes talep eden göstericiler, Orta Doğu ülkelerinin İsrail'e tepki göstermesi çağrısında bulundu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin Politika 3-sayfa Lübnan Fransa İsrail Dünya paris

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