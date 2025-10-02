Paris'te İsrail'in Filoya Müdahalesine Büyük Protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in uluslararası sularda Sumud Küresel Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesini ve aktivistleri alıkoymasını protesto eden binlerce kişi protesto gösterileri düzenleyerek yolları kapattı.

Fransa'nın başkenti Paris'de binlerce kişi, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Küresel Sumud Filosu'na ait gemileri ve aktivistleri alıkoymasını protesto etti. Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u İsrail ile işbirliği yapmakla suçlayan sloganlar attı. Fransız güvenlik güçleri, göstericilerin meydan çevresindeki yolları kapatması üzerine göstericilere müdahale etti. Polis ve jandarma göstericilere müdahalelerinde aralıklarla güç kullanırken, çeşitli bölgelerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler polise karşı sloganlar atarak, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasını kınadı. Protestolar sırasında sıklıkla Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için yola çıkması çağrısında bulunuldu.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail baskını

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık 500 aktivist İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı'na götürülmüştü. İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamıştı. - PARİS