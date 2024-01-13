Paris'te Hamas tarafından esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen mitingde Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapılırken, "Esirleri evlerine geri getirin" sloganları atıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas tarafından bölgede esir tutulanlar için bugün Fransa'da miting düzenlendi. Başkent Paris'teki Trocadero meydanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin, bazı Fransız siyasi parti milletvekili, senatör ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen mitingde yüzlerce kişi 127 esirin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Mitingde Fransa milli marşını okuyan göstericiler, üzerinde esirlerin fotoğrafının bulunduğu pankartlar taşırken, "Esirleri evlerine geri getirin" sloganları attı. - PARİS