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Paris'te Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı için yürüdü. Eksi 3 derece soğuğa rağmen toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının son bulmasını ve ateşkes sağlanmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için toplanan binlerce kişi eksi 3 derece soğuğa rağmen Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı için yürüdü.

Fransa'da binlerce kişi Gazze için bir kez daha yürüdü. Termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği Paris'te toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce son bulmasını ve bölgede taraflar arasında ateşkes sağlanmasını istedi. "Gazze'de İsrail'in yaptığı savaş değil soykırım", "Filistin'in yanındayız", "Bu bir soykırım, savaş değil", "Gazze'nin çocukları Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" ve "Yaşasın Filistin" sloganı atan göstericiler, İsrail askerlerinin bölgedeki gerçekleri göstermeye çalışan gazetecilere katliam yaptığını belirtti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı Durdurun" ve "Gazze'ye insani yardımın gitmesine engelleyen İsrail ve Birleşmiş Milletler uyarılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İsrail ile işbirliği yapmakla suçlayan göstericiler, Macron'un bölge için net bir tavır koymadığını dile getirdi.

Öte yandan, Güney Afrika'ya teşekkür eden Filistin destekçilerinin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşü Clichy Meydanı'nda son buldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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