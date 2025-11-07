Paris'te Filistin Destekçileri, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın Konserini Protesto Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserini protesto için durdurmak istedi. 4 aktivist gözaltına alındı.

Dünya genelinde İsrail'i protesto eylemleri devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçisi aktivistler, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserini engellemeye çalıştı. Salonda meşale yalan aktivistler, konseri birkaç kere böldü. Salon yetkilileri, protestocuların salonda uzaklaştırıldığını ve konserin daha sonra yeniden başladığını belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yaptığı açıklamada, 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı. - PARİS