Paris'te binlerce kişi Dünya Kadınlar Günü'nde cinsiyet ayrımcılığını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı protesto etti.

Dünyanın birçok şehrinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te kadın hakları dernekleri öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Zaman zaman müzik eşliğinde dans eden göstericiler, şiddete ve haksızlığa maruz kalmış kadınların isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Özellikle iş dünyasında kadınlara yönelik yapılan ayrımcılığa son verilmesi çağrısında bulunan göstericiler, dünyanın dört bir yanındaki kadın cinayetlerini de kınadı. Nation Meydanı'na kadar yürüyen binlerce kişi olaysız şekilde dağıldı. - PARİS