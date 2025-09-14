Paris'te Bedava Tavuk ve Pilav İzdihama Neden Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni açılan restoranın bin adet tavuk ve pilav menüsünü ücretsiz dağıtması izdihama neden olurken, çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bedava tavuk ve pilav izdihama neden oldu. Paris'te dün yeni açılan bir restoranın bin adet tavuk ve pilav menüsünü ücretsiz dağıtacağını duyan yaklaşık 3 bin kişi restoran önünde toplandı. Restoran, beklenenin üstünde bir kalabalığın toplanması üzerine güvenlik nedeniyle etkinliği iptal etti. Etkinliğin iptal edilmesine rağmen kalabalık uzun süre dağılmazken, bazı kişiler polise taş ve çeşitli cisimler fırlatarak gerginliği artırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, 2 kişinin hırsızlık, 3 kişinin ise polise saldırı suçundan gözaltına alındığını açıklayarak, çıkan olaylarda yaralanan olmadığını ifade etti.

Restoran yönetimi ise, yaptığı açıklamada ücretsiz bin menü sözünün ilerleyen günlerde yerine getirileceğini ve yeni tarihin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti. - PARİS