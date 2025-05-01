Paris'te Aboubakar Cisse İçin Sessiz Protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, geçtiğimiz hafta Gard bölgesindeki camide öldürülen Mali uyruklu Aboubakar Cisse için "sessiz" protesto gösterisi düzenleyerek, "Aboubakar için adalet", "İslamofobi var ve öldürüyor" pankartları açtı.

Fransa'nın Gard bölgesindeki La Grand-Combe'de bulunan Khadijia Camii'nde geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mali uyruklu 20'li yaşlarındaki Aboubakar Cisse için sessiz protesto gösterisi düzenlendi. Başkent Paris'te yaşayan binlerce Malili ve onlara destek vermek isteyenler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Müslümanlara karşı bu tür cinayetlerin yeni olmadığını, 30 yıldır devam ettiğini belirten pankartlarla cinayeti kınadı.

"Katil suçludan siyasi medya sorumludur"

Fransa'daki Malililer Yüksek Konseyi tarafından organize edilen sessiz protestoya, bazı Fransız seçilmişler ile Paris'te yaşayan bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının katıldığı görüldü. Göstericilerden biri elinde "Katil suçludan siyasi medya sorumludur", "Aboubakar için adalet", "Valls (Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan), kelimelerle oynamayı bırak", "İslamofobi var ve öldürüyor", "Aboubakar için adalet", "Irkçılığa hayır, Müslüman olmak suç değildir" yazılı bir pankart açtılar. - PARİS