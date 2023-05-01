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Paris'te 1 Mayıs'ta emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede

Paris'te 1 Mayıs'ta emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede

3. Sayfa Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir araya gelen emeklilik reformu karşıtı göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir araya gelen emeklilik reformu karşıtı göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor. Başkent Paris'te toplanan binlerce gösterici ve polis arasında arbede yaşandı. Kurdukları barikatları ateşe veren göstericiler çevredeki dükkanlara saldırdı. Polis taş ve sopalarla saldırılan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde şu ana kadar en az 22 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Lyon ve Nantes kentinde de gösterilerin şiddetlendiği polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

1 Mayıs Fransa Paris 3. Sayfa Haberler

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