Paravan şirket üzerinden bir GSM firmasını 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi: 6 gözaltı

Kurdukları paravan şirket üzerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir GSM firmasından hat ve telefon alıp 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ileri sürülen şebeke çökertildi.

Kurdukları paravan şirket üzerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir GSM firmasından hat ve telefon alıp 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ileri sürülen şebeke çökertildi. 9 zanlının 6'sı düzenlenen operasyonla yakalanırken, 3 firari şüpheli aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurdukları paravan şirket üzerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir GSM firmasından telefon ve hat alıp dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespit etti.

Söz konusu suç ağının firmadan paravan şirketler kurarak "Kurumsal Abonelik Sözleşmesi" adı altında 254 cep telefonu temin ettikleri, cep telefonlarının kargo şirketleri aracılığıyla teslim aldıkları ve ödemesinin yapılmadığı anlaşıldığı belirlendi. Kurulan paravan şirketleri yabancı uyruklu şahıslar üzerine devreden dolandırıcılık şebekesinin, söz konusu GSM firmasını 2019-2020 yılları arasında yaklaşık 2 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi. Dolandırıcıların yerlerini ve adreslerini tespit eden polis, 9 şüphelinin yakalanması için dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Peş peşe yapılan baskınlarda şebekenin 6 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışına çıkış kaydı tespit edilirken, 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL