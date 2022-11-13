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Paraşütte asılı kalan asistan düşerek öldü

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçülerine asistanlık yapan bir kişi, asılı kaldığı paraşütten düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçülerine asistanlık yapan bir kişi, asılı kaldığı paraşütten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Örencik Mahallesi Elmacık Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonları Elmacık Tepesi'nde yamaç paraşütü yapan Bafra Hava Sporları Kulübü paraşütçüleri bugün de uçmak için aynı yere çıktı. Uçan paraşütçülere yerde asistanlık yapan Erdinç Ertuğrul, paraşütü havalandırmak için arkadaşı Ömer Yanbay ile birlikte paraşütü çekti. Paraşüt havalanırken Ömer Yanbay elini bıraktı. Diğer tarafta bulunan Erdinç Ertuğrul elini bırakamayarak havalanan paraşütte asılı kaldı. Bir süre havalanan paraşütte asılı kalan Ertuğrul, dayanamayıp ellerini bırakarak yere düştü. Arkadaşları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdinç Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birlikte asistanlık yapan arkadaşı Ömer Yanbay, "Biz beraberdik. Tandemci arkadaşlara yerde asistanlık yapıyorduk. Ben sol tarafından tutuyordum, öbür arkadaş sağ tarafından tutuyordu. Paraşüt geri çekmesin diye çektik havalanmaya başlayınca ben bıraktım, arkadaş elini bırakamadı. Bir süre dayandı sonra kendisi düştü. Kendisi 3 yıllık ekip pilotuydu. Çok üzgünüm" dedi.

Hayatını kaybeden Erdinç Ertuğrul'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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