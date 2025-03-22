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Paraşütle Havalandı, Takılan Paraşütle Düştü

Paraşütle Havalandı, Takılan Paraşütle Düştü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşütle havalanan bir kişi, alçak uçuş sırasında makilik alana paraşütünün takılması sonucu düştü. Ekiplerin başarılı kurtarma operasyonuyla yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşütle havalanan bir kişi, alçak uçuş yaptığı esnada makilik alana paraşütünün takılması sonucu düşerek yaralandı. Dağda mahsur kalan kişi, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılırken, o anlar dron kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün 15.00 sıralarında Alanya'nın Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bulunan paraşüt alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarık Y. isimli kişi paraşüt alanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra alçak uçmak isterken paraşüt dağda bulanan makilere takıldı. Paraşüt ile yere düşen arkadaşlarının yardımına koşan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağda ağaçların arasında mahsur kalan Mehmet Tarık Y.'ye yardım etmek için kayalıklara inen ekipler, kaşık sedyeye aldıkları yaralıyı, halatla yukarı çekerek uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarttı.

Mehmet Tarık Y.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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