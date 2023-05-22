Parasını istediler, vermeyince bıçakladılar

KONYA - Konya'da yolda yürüyen 1 kişi kendisinden para isteyen 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 23 yaşındaki Kemal G.'nin yolunu kesen N.D. ve S.K. para istedi. Şahısların istediği parayı vermeyi reddeden Kemal G. çıkan tartışmada 2 kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemal G. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kemal G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.