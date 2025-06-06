Parasını Alamayan Kadın İş Yerini Yakmakla Tehdit Etti

Parasını Alamayan Kadın İş Yerini Yakmakla Tehdit Etti
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Pendik'te çalıştığı iş yerinden parasını alamayan bir kadın, benzin dolu bidonla iş yerinin önüne gelerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

İş yerinden parasını alamayan kadın kendini ve iş yerini yakmakla tehdit etti

İSTANBUL - Pendik'te eskiden çalıştığı iş yerinin önüne benzinle gelen kadın, parasını alamadığı iddiasıyla kendisini ve iş yerini yakma tehditlerinde bulundu. Polisin çabaları sonucunda kadın ikna edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Pendik'te Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerinden parasını alamayan N.A. isimli kadın, elindeki benzin dolu bidonla iş yerinin önüne geldi. Parasını alamadığını belirten kadın, benzinle kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından kadını eyleminden vazgeçirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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