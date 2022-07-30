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Parası eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti

Parası eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti " Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim.

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Parası eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti

" Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum ayakta durabilmek için böyle bir haksızlık var"

ANKARA - Ankara Sincan'da market alışveriş tutarı eksik olduğu için servisten indirilen müşteri İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Faris Muratoğlu, yaşananlara," Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum ayakta durabilmek için böyle bir haksızlık var" sözleriyle isyan etti.

Ankara'da bir marketten 60 TL'lik alışveriş yapan 73 yaşındaki Faris Muratoğlu, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirilmişti. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris Muratoğlu, çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler tepkilere neden oldu.

"Yatalak eşim var, ona bakmak mecburiyetindeyim"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Muratoğlu, yaşanan olaya isyan etti. Zor şartlarda geçimini sağladığını ifade eden Mahmutoğlu," Benim başıma gelenler başka insanların başına gelmesin. Devlet büyüklerinden rica ediyorum, bu insanlara akıl fikir öğretilsin. Doğru yola teşvik edilsin. Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum ayakta durabilmek için böyle bir haksızlık var. Devletimiz sahip çıksın, insanları doğru yola teşvik etsin" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

alışveriş Ankara 3. Sayfa Haberler

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