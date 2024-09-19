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Develi'de Paramotor İhbarı: Hava’da Görülen Cismin Balon Olduğu Anlaşıldı

Develi'de Paramotor İhbarı: Hava’da Görülen Cismin Balon Olduğu Anlaşıldı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde mahalle sakinleri tarafından paramotor görüldüğü ihbarı yapıldı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu havada uçan cismin bir paramotor değil, helyum gazıyla doldurulmuş çizgi film karakteri resmi taşıyan bir balon olduğu belirlendi. Ayrıca, Develi'de daha önce bombalı saldırı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı bir paramotorun da toprağa gömülü halde bulunduğu belirtildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde mahalle sakinlerinin paramotor gördükleri ihbarının ardından yapılan incelemede cismin balon olduğu ortaya çıktı.

Develi ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi'nde havada bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, mahallenin üzerinden paramotor geçtiğini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde havada uçan cismin paramotor değil, helyum gazıyla doldurulan ve üzerinde çizgi film karakterinin resmi bulunan balon olduğunu tespit etti.

Ankara'da bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kullandığı paramotor Develi'de bulunmuştu

1 Ekim 2023'te Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin Kayseri'nin Develi ilçesinde veterineri şehit etmeden önce ilçeye gelirken kullandıkları paramotor toprağa gömülü şekilde bulunmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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