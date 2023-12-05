Paralarını alamayınca intihara kalkışan işçiler ekiplerin 2 saat süren çabasıyla ikna edildi

ÇANKIRI - Çankırı'da 6 inşaat işçisi, çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını iddia ederek 6 katlı binanın üstünde intihar girişiminde bulundu. İşçiler ekiplerin ikna çabasıyla binadan indirildi.

Çankırı'da 6 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamadıklarını iddia ederek inşaatın çatısına çıktı. 7 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan işçileri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Paraları ödenmemesi durumunda çatıdan inmeyeceklerini söyleyen işçiler, ekipler tarafından 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.